سباق مع الوقت لتمرير الميزانية الفدرالية الأمريكية

المصدر: أ ف ب

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بعد بدء العد التنازلي، يسابق أعضاء الكونغرس الأمريكي الوقت وسيحاولون بكل الوسائل تمرير الميزانية الفدرالية قبل نهاية الأسبوع وبالتالي تجنب خطر الإغلاق الحكومي.

وكشف مفاوضو البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ في الساعات الأولى الخميس عن مشروع يتعلق بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار، يفترض أن يمول الإدارة الأمريكية حتى نهاية سبتمبر. ويجب الآن أن ينال هذا المشروع موافقة مجلسَي الكونغرس الأمريكي بحلول مساء الجمعة.

وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للميزانية، بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الميزانية.

ولم يتمكن الكونغرس حتى الآن إلا من تمرير سلسلة من المشاريع المصغرة لتمديد الميزانية الفدرالية لبضعة أيام او بضعة أشهر على الأكثر.

وبمجرد أن توشك إحدى هذه الميزانيات المصغرة على الانتهاء، كما هو مقرر بالنسبة لإحداها يوم الجمعة، يلوح الخطر بأن تتوقف الإدارة الفدرالية جزئيا.

وإذا ما تم إقراره فإن مشروع القانون الذي قُدّم الخميس سيمدد الميزانية الأمريكية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

ويقع نص الميزانية هذا في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.

ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

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