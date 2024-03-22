حدث وتاريخ.. 22 مارس 1895 أول عرض (وكان خاصاً) لفيلم صور متحركة قام به الأخوان أوجست ولويس لوميير. 1945 تأسيس الجامعة العربية وضمت حينها مصر وسوريا والسعودية والعراق واليمن ولبنان والأردن. 1995 رائد الفضاء السوفيتي ڤالري فلاديميروفتش پولياكوف يعود إلى الأرض بعد 417 يوماً في الفضاء. 1916 إمبراطور الصين الأخير، يوان شيكاي، يتنازل عن العرش ويمهد لاستعادة جمهورية الصين. صورة التاريخ: 22 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App