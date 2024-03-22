هجوم صاروخي روسي على كييف

المصدر: كييف- وكالات

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استيقظت العاصمة الأوكرانية كييف فجر أمس على أصوات قصف صاروخي روسي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، فيما دمر الدفاع الجوي الروسي 10 صواريخ «فامباير» فوق مقاطعة بيلغورود.

وقال شهود عيان إنه تم سماع عشرات الانفجارات القوية، إضافة إلى نيران الدفاعات الجوية الأوكرانية بدءاً من الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش).

أضرار

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الهجوم الصاروخي الروسي الذي تعرضت له فجر أمس أدى إلى إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت صناعية وروضة أطفال إثر سقوط حطام صاروخ روسي عليها.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 31 صاروخًا على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح أمس، مشيراً إلى أنه تم إسقاط جميع الصواريخ في منطقة العاصمة كييف.

وذكر أن موسكو أطلقت صاروخين باليستيين من طراز اسكندر، إضافة إلى 29 صاروخ كروز، مضيفاً أن تلك الصواريخ أطلقت من 11 قاذفة استراتيجية من طراز «تو-95 أم أس» في منطقتي فولغودونسك وإنجلز الروسيتين.

وأضاف بيان الجيش الأوكراني «جاءت الصواريخ من الشمال، وكانت وجهتها الرئيسية مدينة كييف».

تدمير

وفي موسكو، دمر الدفاع الجوي الروسي 10 صواريخ «فامباير» فوق مقاطعة بيلغورود. وقبلها انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من خطر وقوع هجمات صاروخية في مقاطعة بيلغورود، وفق ما أعلن حاكم المقاطعة.

وتعرضت منطقتا بيلغورود وكورسك الروسيتان عند الحدود مع أوكرانيا لقصف كثيف في الأيام العشرة الماضية. وشنت كييف هجمات بأعداد كبيرة من المسيرات ونفذت عمليات قصف صاروخي، فيما حاولت مجموعات مسلحة موالية لأوكرانيا القيام بعمليات توغل في الأراضي الروسية.

وأودت ضربات جديدة على بيلغورود بثلاثة مدنيين، أول من أمس، بحسب الحاكم الروسي.

تقدم جديد

وأعلن الجيش الروسي هذا الأسبوع أنه أحرز تقدماً في محيط أفدييفكا، البلدة على الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك والتي استولت عليها موسكو الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال زيارة لكييف الأربعاء أنه لا يستطيع التكهن بموعد إفراج الكونغرس عن حزمة مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

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