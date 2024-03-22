أستراليا وبريطانيا توقعان اتفاقية دفاعية

المصدر: كانبرا -أ ف ب

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أعلنت بريطانيا وأستراليا توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني في كانبرا، تتيح للحليفتين منذ أمد طويل، تبادل استضافة القوات والمعلومات العسكرية.

وتتضمن الوثيقة الجديدة ما يسمى بـ «اتفاقية مركز القوات»، التي تتيح لقوات البلدين «العمل معاً في بلدَي أحدهما الآخر»، وفق وزيري الدفاع، البريطاني غرانت شابس، والأسترالي ريتشارد مارليس.

ووقع شابس ومارليس الاتفاقية خلال حفل أقيم في مقر البرلمان بالعاصمة كانبرا.

وقال مارليس للصحافيين بعد التوقيع: «بينما يصبح العالم أكثر تعقيداً وغموضاً، يتعين علينا تحديث شراكاتنا الأكثر أهمية»، مضيفاً: «الاتفاقات التي توصلنا إليها اليوم، ستضمن هذه النتيجة في المستقبل».

وقال وزير الدفاع الأسترالي في بيان، إن الاتفاقية تضفي طابعاً رسمياً على الممارسة الراسخة للتشاور بشأن القضايا التي تتعلق بسيادة البلدين وأمنهما الإقليمي.

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