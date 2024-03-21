بلينكن : مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار فوراً في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتضور سكانه جوعًا ويُقتل العشرات منهم يوميًا تحت وابل القصف.

في هذه الاثناء أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيعود الجمعة إلى الدوحة حيث سيلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وكذلك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتتوسط البلدان الثلاثة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

وأعلن بلينكن المشروع الذي يعبر عن تغيير في الموقف الأمريكي الأربعاء في المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط التي قادته إلى مصر الخميس على أن يحل الجمعة في إسرائيل.

لكنه حرص على التأكيد أن وقف اطلاق النار يجب ان يكون مرتبطا بالافراج عن الرهائن.

وفي اليوم السابع والستين بعد المئة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 31988 قتيلا، قتل منهم نحو 70 شخصا جراء القصف والغارات والعمليات الإسرائيلية خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الخميس.

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