قتلى بضربة روسية في جنوب أوكرانيا

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

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قُتِل 6 أشخاص في قصف روسي قرب مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي تشهد ضربات شبه يومية على ما أفاد حاكم المنطقة، فيما أدت هجمات ليلية إلى إصابة أشخاص عدة في وسط البلاد الشرقي.

وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تلغرام، إنَّ الجيش الروسي «هاجم عدة سيارات فيها مدنيون» قرب خيرسون ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

في منطقة دنيبروبيتروفسك، أدت ضربات ليلية إلى سقوط ستة جرحى بينهم طفلان في العاشرة من عمرهما على ما أفاد الحاكم المحلي سيرغيي ليساك عبر تلغرام ناشراً صوراً لمنازل مدمرة جزئياً.

وبالتوازي مع ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة في منطقة ساراتوف جنوب غرب روسيا في الساعات الأولى من صباح أمس فوق مدينة إنغلز، وفقاً للسلطات الإقليمية.

وقال الحاكم رومان بوسارجين على تليغرام إنه وفقاً للنتائج الأولية لم تقع إصابات أو أضرار من الحطام المتساقط في المدينة.

وتقع إنغلز -وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة- على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

وأسقطت روسيا بالفعل طائرات مسيرة مرات عدة في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار «إنغلز 2» العسكري، ووضعت موسكو قاذفات استراتيجية هناك لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

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