حدث وتاريخ.. 20 مارس 1815 نابليون بونابرت يعود إلى باريس من منفاه في جزيرة إلبا ليبدأ إعادة بناء إمبراطوريته. 1956 تونس تنتزع استقلالها من الاستعمار الفرنسي ما عدا ميناء بنزرت بعد مرحلة من المقاومة. 1977 رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي تستقيل من منصبها بعد خسارتها الانتخابات النيابية. 2019 رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يستقيل والعاصمة «أستانا» تصبح «نور سلطان» صورة التاريخ: 20 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App