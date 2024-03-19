ترامب: على نتانياهو إنهاء الحرب والعودة إلى السلام

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة على قناة «فوكس نيوز». وقال موقع «أكسيوس» إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها الأحد، في أعقاب دعوات وجهها الجمعة مع مذيع برنامج «فوكس آند فريندز» على «فوكس نيوز» بريان كيلميد، بأن على إسرائيل «إنهاء المشكلة». ونقل موقع «أكسيوس» عن ترامب قوله الجمعة: «لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيساً لما حدث هذا أبداً».

ولم يتحدث ترامب الأحد عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار. وقال، رداً على سؤال بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتانياهو بشأن الحرب في غزة: «عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام». وأضاف ترامب أن انتقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإسرائيل جاء بدوافع السياسة الداخلية.

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