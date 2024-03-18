منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلقها البالغ" من المعارك في مجمع الشفاء في غزة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الاثنين بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، محذّرة من أن المعارك "تعرّض العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين إلى الخطر".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في مستشفى الشفاء في شمال غزة"، محذّرا من أن "أي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرّض للخطر الخدمات الصحية ووصول سيارات الإسعاف وإيصال الإمدادات المنقذة لحياة" السكان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز