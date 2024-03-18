رئيس الوزراء الإيرلندي يطالب من واشنطن بوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: أ ف ب

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دعا رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار الى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وذلك خلال اللقاء التقليدي مع الرئيس الأمريكي في عيد القديس باتريك.

وقال فارادكار "إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى... وهم بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى وقف القنابل"، مشددا على أن "تطلعات الشعب الفلسطيني إلى وطن ودولة في أرض أجداده تضاهي تطلعات إسرائيل".

ويعتبر فارادكار أحد أكثر القادة الأوروبيين انتقادا للحرب التي تخوضها إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وتأتي دعوته إلى وقف فوري ودائم لوقف إطلاق النار من الولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.

وترفض واشنطن الدعوات لوقف كامل للنار، فيما يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هدنة لمدة ستة أسابيع تتيح الإفراج عن رهائن وزيادة كمية المساعدات الانسانية الى القطاع.

وقال فارادكار إن "الشعب الأيرلندي يشعر بحزن عميق إزاء الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في غزة".

وأضاف "نحن نرى تاريخنا في أعينهم: تاريخ من التهجير والسلب و(حيث) إنكار مسائل الهوية الوطنية. والهجرة القسرية والتمييز والآن الجوع"، في إشارة إلى النضال الماضي الذي قادته بلاده ضد بريطانيا.

ورحب رئيس الوزراء بجهود الولايات المتحدة "لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتعزيز السلام الدائم".

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