رئيس وزراء أيرلندا يطالب واشنطن بعدم إرسال أسلحة إلى إسرائيل

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار قيام الولايات المتحدة بإمداد إسرائيل بالأسلحة وطالبها بإيقاف تلك الإمدادات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن فارادكار سيلتقي في وقت لاحق من اليوم الأحد بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في ختام أسبوع من الارتباطات التي تضمنت لقاء ثنائيا سابقا بين الزعيمين.

وقال بايدن إنه يتفق مع دعوات رئيس الوزراء لوقف إطلاق النار في غزة "في أسرع وقت ممكن".

ومع ذلك، قال فارادكار، في حديثه للصحفيين في واشنطن العاصمة، إنه لا يزال هناك خلاف بين إدارتي البلدين حول عدد من المواضيع.

وقال إنه أوضح "بجلاء" لبايدن أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة ليست دفاعا عن النفس.

وأضاف الزعيم الأيرلندي أن الولايات المتحدة تعمل "بجد" من أجل وقف إطلاق النار، لكن بايدن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي قد التقى يوم الجمعة بالرئيس الأمريكي لعقد اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي. وناقش الزعيمان الحربين في أوكرانيا وغزة، وكذلك العلاقات التجارية الأيرلندية الأمريكية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز