شولتس يلتقي نتانياهو في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بداية الحرب

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة قبل ما يزيد قليلا على خمسة أشهر.

ومن المتوقع أن يركز اللقاء على الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم بري على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يعتزم شولتس التحذير بشكل عاجل ضده: ويدعو المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناة السكان في الأراضي الفلسطينية.

واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي في أعقاب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ورغم أن ألمانيا تؤيد العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس من حيث المبدأ، إلا أنها انتقدت أسلوب الحرب، الذي حصد بالفعل أرواح عدة آلاف من المدنيين. وقال شولتس قبل مغادرته يوم السبت إن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار يستمر "في المستقبل المنظور".

ووصل شولتس، مساء السبت، إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الأحد بالعاهل الأردني الملك عبد الله.

ومن المقرر أن يتوجه بعد الظهر إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ ووزير الحرب بيني غانتس وأقارب المحتجزين بالإضافة إلى نتانياهو.

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