حدث وتاريخ ..17 مارس 1943 قوات الحلفاء تستولي على قفصة التونسية بعد طرد القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية. 1916 إيطاليا تنضم إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية. 2014 شبه جزيرة القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا بعد استفتاء شعبي. 1966 عودة المركبة الفضائية «جيميني 8» وعلى متنها رائدا الفضاء نيل آرمسترونغ وديفيد سكوت. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 17 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App