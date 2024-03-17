روسيا تحبط محاولات أوكرانية للتوغل في أراضيها

المصدر: موسكو - وكالات

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أحبطت محاولات أوكرانية عدة للتوغل في أراضيها، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي أبلغت عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن محاولات التوغل نفذتها جماعات أوكرانية «مسلحة وتخريبية».

وفي مدينة بيلغورود، قتل شخصان هما رجل وامرأة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فياتيسلاف غلادكوف عبر «تيلغرام». وتعرضت مصفاتا نفط روسيتان أخريان لهجوم بمسيرات السبت. واستهدفت المسيرات المصفاتين في منطقة سامارا الروسية، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

واشتعلت النيران في وحدة معالجة المنتجات البترولية في نطاق مصفاة روسنفت بي جيه اس سي، في سيزران، بحسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي الروسية عن حاكم المنطقة ميتري ازاروف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 108 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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