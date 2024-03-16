حدث وتاريخ.. 16 مارس 1968 مجزرة ماي لاي حيث قضى 350 - 500 فيتنامي على أيدي القوات الأمريكية 1977 اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط 1989 عودة طابا إلى السيادة المصرية برفع العلم المصري فيها 2003 مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعدما دهستها جرافة إسرائيلية في رفح بغزة صورة التاريخ: 16 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1968 مجزرة ماي لاي حيث قضى 350 - 500 فيتنامي على أيدي القوات الأمريكية تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App