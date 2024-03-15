توقيف أشخاص بعد أعمال تخريب بمراكز اقتراع في روسيا

المصدر: أ ف ب

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أوقف 13 شخصا على الأقلّ الجمعة في اليوم الأوّل من الانتخابات الرئاسية في روسيا لقيامهم بأعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

ولم تتّضح بعد الدوافع الكامنة وراء هذه الأفعال ولم يُعرف بعد إن كان الغرض منها الاحتجاج على النظام.

وتطرّقت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية إلى عمليات احتيال محتملة عبر الهاتف، وهي شائعة في روسيا، تنطوي على تقديم مكافآت مالية.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلتهم من أجل المال الذي وعدهم به "أوغاد من الخارج".

وفي سانت بطرسبرغ، القت شابة بزجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع في إحدى المدارس، من دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا، وفق مسؤول محلي. وذكرت وسيلة الإعلام المحلية "فونتانكا" أنه تمّ توقيف الشابة.

وفي موسكو، أوقفت شابة إثر "إضرام النيران" في أحد العوازل، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية.

وأظهر مقطع فيديو تصاعد نيران قبل إخمادها.

وفي موسكو أيضا، أوقفت شابة عشرينية لأنها رشّت "سائلا ملوّنا" على بطاقات اقتراع في صناديق، بحسب بيان لوزارة الداخلية الروسية.

وأفادت الوزارة بأن تحقيقا قد فتح على خلفية "عرقلة ممارسة الحقوق الانتخابية أو عمل اللجان الانتخابية". وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدّة "قد تصل إلى خمس سنوات"، بحسب السلطات.

وأوقف رجل بالقرب من العاصمة الروسية وامرأة في نوفوسيبيرسك (سيبيريا) وأربعة أشخاص في فورونيج (جنوب غرب) وروستوف وكاراتشاييفو-تشيركيسي في القوقاز على خلفية سكب طلاء في صناديق اقتراع، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت السلطات أيضا بمحاولات سكب طلاء تلتها عمليات توقيف في منطقة فولغوغراد (جنوب غرب) وشبه جزيرة القرم .

واعتقل شخصان آخران في حادثتين منفصلتين إثر محاولة لإضرام النار في صندوق اقتراع بواسطة زجاجة مولوتوف ومحاولة إشعال مفرقعات في مركز اقتراع، بحسب السلطات الروسية.

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