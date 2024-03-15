بوتين يدلي بصوته عبر الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الروسية

المصدر: أ ف ب

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أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بصوته عبر الإنترنت في اليوم الأول من انتخابات رئاسية تغيب عنها المعارضة ويتوقع أن تنتهي بإعادة انتخابه لولاية جديدة من ستة أعوام، وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي العام.

وبدا بوتين يسير في اتجاه مكتب ثم يجلس قبالة كمبيوتر وأمامه علمان روسيان قبل أن تظهر رسالة مكتوبة على الشاشة مفادها "شكرا، لقد صوتّم بنجاح".

⚡️ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية pic.twitter.com/zA68rF0s59 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 15, 2024

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