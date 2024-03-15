بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا مع توقع فوز بوتين

المصدر: أ ف ب

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بدأ سكان الشرق الأقصى الروسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة في غياب معارضة فعلية، في وقت تزيد أوكرانيا هجماتها عبر الحدود.

وفتح أول مراكز الاقتراع، الجمعة، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 20 ت غ الخميس) في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تختتم الأحد عند الساعة 20,00 (الساعة 18,00 ت غ) في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبي.

ونظراً لفارق التوقيت، يبدأ سكان الشرق الأقصى في التصويت فيما يكون سكان الجزء الغربي من البلد الذي يضم إحدى عشرة منطقة زمنية يتجهزون للنوم.

ومن المقرر إجراء التصويت على مدى ثلاثة أيام، وينظم أيضاً في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا وفي ترانسدنيستريا، وهي منطقة انفصالية موالية لروسيا في مولدافيا.

قبيل بدء التصويت، حثّ فلاديمير بوتين الذي تولى السلطة قبل 24 عاما، مواطنيه على عدم "الانحراف عن المسار" والتصويت "وطنياً" في هذه الأوقات "الصعبة".

ويواجه الرئيس المنتهية ولايته ثلاثة مرشحين لا يعارضون الحرب في أوكرانيا.

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