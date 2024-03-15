زعيم الديمقراطيين في «الشيوخ» الأمريكي يدعو لانتخابات في إسرائيل

المصدر: واشنطن - وكالات

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دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس، إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد يجعل الدولة العبرية «منبوذة» في ظل الحرب في غزة.

وقال شومر: «عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها»، معتبراً أن «تحالفاً يقوده نتانياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر».

وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، إن نتانياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و«أبدى استعداداً كبيراً للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية». وتابع: «لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة».

قال شومر، إنه يتعين على إسرائيل إجراء «تصحيحات كبيرة في المسار» لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين. وأضاف، إن رفض إسرائيل حل الدولتين «خطأ فادح» داعياً المفاوضين في الصراع الإسرائيلي بغزة إلى بذل كل ما هو ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وانتقد شومر الفلسطينيين الذين يدعمون حركة «حماس» التي نفذت هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وانتقد كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس. جاء الخطاب وسط استياء متزايد بين الديمقراطيين في الكونغرس، وزيادة الضغط من الرئيس جو بايدن على حكومة نتانياهو بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة.

ورفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. وقال الحزب إن إسرائيل «ليست جمهورية موز» وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وتعقيباً على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الكونغرس الأمريكي فرع مستقل من الحكومة، وإن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل تعليقات تخصه ولم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.

من جهة أخرى، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين في الضفة الغربية، وهو أحدث تحرك ضد النشاط الاستيطاني الذي تقول الإدارة إنه عقبة أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أضافت كيانين هما موشيس فارم وزفيس فارم، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين إسرائيليين، إلى قائمة العقوبات. وذكر موقع «أكسيوس» في وقت متأخر من الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الموقعين الاستيطانيين سيُستهدفان بالعقوبات لأنهما يُستخدمان قاعدة لهجمات على الفلسطينيين من مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

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