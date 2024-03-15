كوريا الشمالية تستعرض قدرات دباباتها القتالية  

المصدر: بيونغيانغ- وكالات

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أشرف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري تدريبي شاركت فيه وحدات الدبابات القتالية، بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسول.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس إن هذا الحدث العسكري أقيم لإجراء فحص صارم للقدرات القتالية الفعلية لأطقم الدبابات وجعلها على دراية بأساليب العمل القتالي في المهام التكتيكية المختلفة. وعبر كيم عن «رضاه الكبير» عن نوع جديد من الدبابات القتالية الرئيسية أظهر بنجاح قدراته في أول استعراض لأدائه. وذكرت الوكالة أن الدبابات الثقيلة تشق طريقها بسرعة عبر أسوأ الظروف القتالية، وتضرب الأهداف في وقت واحد بضربات قوية، وتخترق خطوط دفاع قوية وانضم إلى كيم في هذا الحدث مسؤولون كبار .

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إنه بعد أن استعرض زعيم البلاد وحدات الدبابات، ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكم وقاد الدبابة بنفسه. وشدد كيم على ضرورة تنظيم تدريبات مكثفة تحاكي حرباً فعلية، ومناورات تدريبية لتعزيز القدرات القتالية لتكون قادرة على تنفيذ أي مهمة قتالية بسرعة، وقالت الوكالة إن التدريبات شملت وحدات بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

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