حدث وتاريخ.. 15 مارس

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1907 قرار حكومي يجعل فنلندا أول دولة في أوروبا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

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