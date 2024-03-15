حدث وتاريخ.. 15 مارس 1907 قرار حكومي يجعل فنلندا أول دولة في أوروبا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات. 1922 إنشاء «المملكة المصرية» بعد إعلان الاستقلال بموجب تصريح صادر من طرف بريطانيا. 1968 اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) تشهد تمرداً سياسياً بعد أقل من عام على استقلالها. 2021 «الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين ديب هالاند وزيرة للداخلية كأول وزيرة من السكان الأصليين. صورة التاريخ: 15 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1907 قرار حكومي يجعل فنلندا أول دولة في أوروبا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App