بكين تتهم واشنطن باتباع منطق «قطّاع الطرق» في مشروع قانونها بشأن تيك توك

المصدر: ا ف ب

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اتهمت بكين اليوم الخميس واشنطن باتّباع "منطق قطّاع الطرق" بعدما أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، ووعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين لدى سؤاله عن مشروع القرار الأميركي "حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".

وأضاف وانغ "يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية". بدوره، أشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".

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