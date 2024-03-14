زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين البوسنة ومونتينيغرو

المصدر: ا ف ب

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ضرب زلزال قوي المنطقة الحدودية بين مونتينيغرو والبوسنة فجر الخميس، بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ويقع مركز هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5,4 درجات في غرب مونتينيغرو (الجبل الأسود) على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا عن مدينة نيكسيتش ونحو 25 كيلومترا عن مدينة بيليتسا البوسنية. ولم يعلن عن إصابات أو أضرار على الفور.

وقدر عمق هذه الهزة بـ 7,6 كيلومترات وشعر بها سكان ساراييفو ومنطقة غرب البلقان التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وكان زلزال بقوة 5,7 درجات المنطقة نفسها في أبريل 2022، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين في ستولاك بالبوسنة.

ووقع زلزال كبير في البلقان بلغت قوته 6,4 درجات في 29 ديسمبر 2020 في منطقة بيترينيا (وسط) في كرواتيا، وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص وتدمير مئات المباني والمنازل.

كما ضرب زلزال بلغت شدته 5,3 درجات في مارس 2020 العاصمة الكرواتية زغرب مما أدى إلى أضرار جسيمة.

وفي نوفمبر 2019، قُتل أكثر من خمسين شخصًا في ألبانيا في زلزال بلغت قوته 6,4 درجات وتسبب في تشريد آلاف السكان.

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