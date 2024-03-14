جنوب أفريقيا تحقق في مقتل 3 رهبان مصريين

المصدر: بريتوريا -القاهرة- وكالات

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أعلنت شرطة جنوب أفريقيا فتح تحقيق في ملابسات قتل 3 رهبان مصريين بكنيسة بمدينة كالينان جنوبي البلاد، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، فيما أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع والسفارة المصرية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل الرهبان المصريين.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا، الكولونيل ديماكاتسو نفهوهولي، إن السلطات تحقق في سقوط 3 رهبان في كنيسة ببلدة كالينان قرب بريتوريا.

وأضاف، في بيان، أن الثلاثة قتلوا طعناً، بينما قال شخص رابع نجا من الحادث، إنه ضُرب بقضيب معدني قبل أن يفر ويختبئ.

وتابع: «الدافع وراء القتل لا يزال مجهولاً في هذه المرحلة»، مضيفاً أن المشتبه بهم «غادروا الموقع على ما يبدو بدون أخذ أي أشياء ذات قيمة».

وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا على فيسبوك عن «حزنها البالغ إزاء الحادث المأساوي»، ووصفت الهجوم بأنه «إجرامي».

في الأثناء، أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع والسفارة المصرية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل 3 من الرهبان المصريين.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن سفير مصر في بريتوريا، أحمد الفاضلي، وأعضاء السفارة، انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.

وسجلت جنوب أفريقيا ما يقرب من 84 جريمة قتل يومياً، في الفترة الممتدة بين أكتوبر إلى ديسمبر 2023، بحسب الشرطة.

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