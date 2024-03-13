وفاة أكبر أبناء الجنرال ديغول عن 102 عام

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الأدميرال فيليب ديغول، الابن الأكبر للجنرال ديغول، عن عمر يناهز 102 عام في باريس، بحسب ما أفادت عائلته .

وقال ابنه إيف ديغول "لقد توفي ليل الثلاثاء الأربعاء في المؤسسة الوطنية ليزانفاليد حيث كان يقيم منذ عامين".

ولد فيليب ديغول في 28 ديسمبر 1921 في باريس، وهو طالب سابق في الأكاديمية البحرية، وانضم إلى القوات البحرية الفرنسية الحرة في العام 1940.

وشارك كحامل راية في الحملات في شمال الأطلسي حتى العام 1944، ثم في الحملة الفرنسية (1944-1945) في فرقة لوكلير، والتي أدت إلى تحرير البلاد من النازية.

وهو أكبر أبناء ديغول الثلاثة وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن باريس بين عامي 1986 و2004.

كرس نفسه للحفاظ على ذكرى والده، ونشر العديد من الأعمال عن الجنرال، ومنها "ديغول والدي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مجال النشر.

كتب الابن الآخر للأدميرال، بيير ديغول، على موقع التواصل الاجتماعي إكس "دعونا نحيي ذكرى الأب العظيم والفرنسي العظيم، الذي لم يكن إحساسه بالواجب يضاهيه إلا الأناقة والتواضع. الرؤية والشرف والبساطة، هذه هي الديغولية في نهاية المطاف".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز