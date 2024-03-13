بوتين يؤكد استعداد روسيا لحل الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن روسيا سوف تطلب ضمانات أمنية من أجل بحث إجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا في مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي أن " الوقائع على الأرض" يجب أن تكون أساس أي مفاوضات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بوتين تأكيده في المقابلة التي نُشرت اليوم الأربعاء استعداد روسيا لحل "هذا الصراع بالطرق السلمية".

وكانت الحكومة الأوكرانية قد رفضت في السابق أي اتفاق يتضمن تنازلات إقليمية.

وقال بوتين" في هذه الحالة، نحن مهتمون بصورة أساسية بأمن روسيا".

وأضاف " سوف نمضي من هذه النقطة".

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن عقد "اتفاق عادل" مع الغرب، أجاب بوتين "لا أثق بأي شخص، ولكننا نحتاج إلى ضمانات".

وأشار بوتين إلى أنه لم يكن هناك مطلقا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن هذه الفكرة لم تخطر على باله مطلقا، وأنه لا يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة متجهان نحو صراع نووي.

مع ذلك، أوضح أن الدول التي أعلنت أنه لا توجد خطوط حمراء تجاه روسيا يجب أن تدرك أن روسيا سوف ترد بالمثل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز