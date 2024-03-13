القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة بالقرب من دونيتسك

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، أنها سيطرت على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة دونيتسك، كما دمرت مستودعاً للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي «في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي واحتلت خطوطاً ومواقع مناسبة أكثر على محور دونيتسك»، كما أشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت أيضاً على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك وبيلوغوروفكا في مقاطعة لوغانسك.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 350 جندياً، ودبابتين، و4 مركبات، ومدفع من طراز «غفوزديكا». وأضاف بيان الدفاع الروسية: «على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة الغرب، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 7 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركيف».

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 40 جندياً، وشاحنتين صغيرتين، و3 مدافع أمريكية الصنع من طراز «إم 777»، ومدفعين من طراز «دي 30»، بالإضافة إلى محطة «بوكوفيل-أد» للحرب الإلكترونية. وتابعت الدفاع الروسية: «على اتجاه جنوبي دونيتسك، سيطرت قوات مجموعة فوستوك على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وفوديان في دونيتسك». وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 145 جندياً، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز الدفع «أكاسيا».

كما أفادت وزارة الدفاع بأن الجيش دمر مستودعاً للذخيرة ومسيرات أوكرانية في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقالت الدفاع الروسية: «دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى راجمة صواريخ «هيمارس» أمريكية الصنع، وتم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة»، وأضاف البيان: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخاً من طراز «هيمارس» و«غراد» و«فامبير»، وتابع بيان الدفاع: «تم تدمير 146 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون».

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