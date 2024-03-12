تحطم طائرة عسكرية روسية تحمل 15 شخصاً شمال شرق موسكو

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز " إليوشن إيل-76" على متنها ثمانية من أفراد طاقمها وسبعة ركاب في منطقة إيفانوفو بشمال شرق موسكو، في ثاني حادث من نوعه خلال العام الجاري.

وذكر تقرير أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه لم تتوفر في البداية معلومات عن مصير الأشخاص الخمسة عشر الذين كانوا على متن الطائرة،

وقالت وكالة إنترفاكس إن أحد محركات الطائرة الأربعة اندلعت فيه النيران عند الإقلاع، مضيفة أن خبراء الطيران توجهوا لتفقد الموقع.

وكانت طائرة نقل من طراز إيل-76 قد سقطت في منطقة بيلجورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في يناير الماضي.

وقالت السلطات الروسية حينئذ إن طائرة النقل أصيبت بصاروخ أطلق من الجانب الأوكراني من الحدود، مضيفة أن 65 أسير حرب أوكرانيا كانوا على متنها عند سقوطها.

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