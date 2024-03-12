الرئيس الباكستاني يقرر التخلي عن راتبه الرئاسي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتقاضى راتبه الرئاسي، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية السائدة في البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية عن بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الباكستانية:" تم اتخاذ هذا القرار لتشجيع الإدارة المالية الحكيمة في البلاد.

اعتبر الرئيس أنه من الضروري عدم إثقال كاهل الخزانة الوطنية وفضل التخلي عن راتبه ".

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورانجزيب أنه من المرجح بدء مباحثات إسلام آباد مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية حصول البلاد على 3 مليارات دولارات هذا الأسبوع، حيث سترسل الحكومة طلبا رسميا للصندوق من أجل دعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "جيو" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال بشأن احتمال إرسال طلب رسمي لصندوق النقد الدولي للتفاوض، قال الوزير، الذي أدى اليمين الدستوري وشارك في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الاتحادي اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي، إنه يأمل في بدء المباحثات مع الصندوق هذا الأسبوع.

ووفقا للمصادر، فإن الجانب الباكستاني سوف يرسل رسالة إلكترونية للصندوق من أجل أن يرسل فريق المراجعة إلى إسلام آباد لإجراء مباحثات، والحصول على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ بقيمة 1ر1 مليار دولار.

كما من المرجح أن تطلب الحكومة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف إجراء مباحثات من أجل الحصول على حزمة إنقاذ جديدة متوسطة المدى بقيمة 6 مليارات دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز