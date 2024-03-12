مادورو ينال ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثالثة

المصدر: أ ف ب

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اختير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشّح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 يوليو، وفق ما أعلن الإثنين مسؤول رفيع في الحزب الحاكم.

وخلص تصويت للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا لاختيار مادورو مرشحه الرئاسي، وفق ديوسدادو كابيلو الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

مادورو البالغ 61 عاماً لم يصدر عنه أي إعلان، لكنّه يتوقّع على نطاق واسع أن يسعى للفوز بولاية ثالثة في استحقاق أقصيت منه منافسته الرئيسية.

ولم تعترف عشرات الدول بينها الولايات المتحدة بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية في العام 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسعة مزوّرة، وقد فرضت عليه سلسلة عقوبات.

في الأسبوع الماضي أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 28 يوليو.

وجاء ذلك عقب توصّل الحكومة والمعارضة في أكتوبر في محادثات في باربادوس لاتفاق نصّ على تنظيم الاقتراع خلال النصف الثاني من العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

إثر الاتفاق خففت الولايات المتحدة بعضاً من عقوباتها المفروضة على الدولة الغنية بالنفط والواقعة في أمريكا الجنوبية، ما سمح لشركة شيفرون الأمريكية باستئناف استخراج محدود للنفط الخام إضافة إلى تبادل سجناء بين الطرفين.

ونص اتفاق باربادوس أيضاً على تمكين المعارضين "الطامحين للترشح" من الطعن في قرارات قضائية قضت بعدم أهليتهم.

مذّاك الحين ثبّتت المحكمة العليا الموالية لمادورو حكماً قضى بمنع الفائزة في الانتخابات التمهيدية للمعارضة ماريا كورينا ماتشادو وغيرها من المعارضين من خوض الاستحقاق، ما دفع واشنطن إلى النظر في إعادة فرض عقوبات.

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