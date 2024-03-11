حدث وتاريخ.. 11 مارس

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التاريخ:
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1985 ميخائيل غورباتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفييتي بعمر 63 عاماً.

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