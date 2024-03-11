حدث وتاريخ.. 11 مارس 1985 ميخائيل غورباتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفييتي بعمر 63 عاماً. 1997 انفجار خفيف في محطة نووية باليابان يعرّض 40 عاملاً لإشعاعات نووية خفيفة. 2009 نيكولا ساركوزي يعلن عودة فرنسا إلى حلف الناتو بعد أكثر من أربعة عقود من الغياب. 2019 الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعلن إرجاء الانتخابات وعدوله عن الترشح لولاية خامسة. صورة التاريخ: 11 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1985 ميخائيل غورباتشوف أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفييتي بعمر 63 عاماً. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App