يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها.. نتانياهو: بايدن مخطئ سياستي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين

المصدر: وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخطئ" في اعتقاده أن سياسته لا تحظى بتأييد الإسرائيليين.

وتعليقا على قول بايدن إن نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، قال رئيس وزراء إسرائيل "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد الغالبية، ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلا الحالتين".

وأضاف "هذه ليست سياساتي الخاصة فقط. إنها سياسات تدعمها الغالبية الساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية. يقولون أنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن نضع في غزة، أن تتولى مسؤولية غزة، السلطة الفلسطينية التي تعلم أطفالها عن الإرهاب وتمول الإرهاب. كما أنهم يؤيدون موقفي القائل إن علينا أن نرفض بشكل قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية".

قال بايدن السبت في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" إنّ "من حقّ (نتانياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة"، مضيفا "في رأيي هذا يضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها".

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