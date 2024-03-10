حدث وتاريخ.. 10 مارس 1848 انتهاء الحرب المكسيكية الأمريكية بمعاهدة كوادا لويه هيدالكو وإقرارها من مجلس الشيوخ 1876 ألكسندر غراهام بل ومساعده توماس واطسون يجريان أول مكالمة هاتفية في اتجاهين 1931 اكتشاف تقويم تبتونس القمري في أطلال معبد من القرن الثاني قبل الميلاد في مصر 1998 حاجي محمد سوهارتو يُنتخب لسادس مرة رئيساً لدولة وحكومة إندونيسيا ليستقيل بعد شهور قليلة صورة التاريخ: 10 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1848 انتهاء الحرب المكسيكية الأمريكية بمعاهدة كوادا لويه هيدالكو وإقرارها من مجلس الشيوخ تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App