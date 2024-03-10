حدث وتاريخ.. 10 مارس

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1848 انتهاء الحرب المكسيكية الأمريكية بمعاهدة كوادا لويه هيدالكو وإقرارها من مجلس الشيوخ

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