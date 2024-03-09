إسبانيا.. سانشيز سيقترح على البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول 2027

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.

قال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو (شمال): "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "سنفعل ذلك انطلاقاً من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة، وأيضاً لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".

وسبق أن أعرب سانشيز الذي أُعيد انتخابه في نوفمبر 2023، عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدّد موعداً لذلك.

وتُعدّ إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشدّ انتقاداً لإسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة (حماس) بعد هجوم شنته الأخيرة في السابع من أكتوبر.

وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال النزاع.

واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في نوفمبر الماضي، بعدما شكّك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة. وعادت السفيرة في يناير.

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