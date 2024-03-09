وزارة الدفاع الأمريكية تحسم الجدل بشأن زيارة كائنات فضائية للأرض

المصدر: د ب ا

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود أي دليل على زيارة كائنات فضائية للأرض ولا جهود للحفاظ على سرية المعلومات بشأن ذلك، جاء ذلك في تقرير صادر عن البنتاغون أمس الجمعة.

ويفيد التقرير بأن العديد من المشاهدات لـ"ظواهر شاذة غير محددة"، المعروفة باسم "جسم طائر مجهول"/يو.إف.أو/، مازالت بحاجة إلى تفسير علمي. ومع ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، هناك ببساطة نقص في البيانات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "توفير الموارد والموظفين لتنفيذ تلك البرامج، تتسم إلى حد كبير بأنها غير منتظمة ومتفرقة، ما يمثل تحديا لجهود التحقيق ويعرقل النقل الفعال للمعرفة"، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة، حسب التقرير.

جدير بالذكر أن التقرير يبحث، بشكل خاص، في تحقيقات الحكومة الأمريكية بشأن تلك المشاهدات، منذ عام 1945 وأيضا يشير إلى نتائج من محفوظات حكومية سرية.

وأضاف التقرير أنه ليس هناك أي دليل على أن الجيش الأمريكي، قد حجب معلومات حول الحياة، خارج كوكب الارض، وبدلا من ذلك، كان تركيزه على "الأمور الأكثر أهمية" مثل استكشاف التقنيات السوفييتية.

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