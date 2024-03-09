بايدن ينتقد اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء المجري

المصدر: أ ف ب

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انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسبب لقائه فيكتور أوربان، قائلا إن رئيس الوزراء المجري يسعى إلى إرساء "ديكتاتورية".

والتقى أوربان "صديقه العزيز" ترامب الجمعة في معقله بفلوريدا. ورئيس الوزراء المجري هو أحد الزعماء النادرين في أوروبا الذين يتمنون فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر على الديمقراطي بايدن.

وقال بايدن لأنصاره في تجمع انتخابي "هل تعرفون من يلتقي اليوم في مارالاغو؟ إنه أوربان من المجر الذي صرح صراحة بأنه لا يعتقد أن الديمقراطية ناجحة وبأنه يسعى (لإرساء) دكتاتورية".

وأضاف الديمقراطي البالغ 81 عاما "أرى مستقبلا ندافع فيه عن الديمقراطية ولا نضعفها"، في حين أنه جعل هذا الموضوع أحد حجج حملته ضد ترامب.

ومساء الجمعة، نشر أوربان على فيسبوك صورة له إلى جانب الرئيس السابق، وكتب في التعليق عليها شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة اخرى".

وقال غلادن بابين، أحد مساعدي أوربان، لوكالة فرانس برس إن "الزيارة ركزت على بناء العلاقات بين المحافظين الأمريكيين والمجريين، والفوائد التي يمكن أن تتأتى من انتخاب الرئيس ترامب في نوفمبر"، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس السابق قد عقِد بالفعل.

من جهته، ندد بايدن مجددا بتصريحات ترامب التي اعتبر انها تشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي.

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