تركيا تبدي استعدادها لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إثر استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول، أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وصرح إردوغان للصحافيين والى جانبه زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا".

وكرّر إردوغان "دعمه لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، مؤكداً أنها "حليفة استراتيجية" لبلاده.

وقال: "بينما نواصل تضامننا مع أوكرانيا، سنواصل العمل لإنهاء الحرب وللتوصل إلى سلام عادل يتم التفاوض بشأنه".

وأكد الرئيس التركي "نيته التوصل إلى اتفاق بين الطرفين" بشأن آلية جديدة لضمان أمن الملاحة التجارية في البحر الأسود، قائلاً إنه مستعد لتقديم المساعدة.

وأضاف: "لدينا الموقف نفسه في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتبادل الأسرى، وضمانات الملاحة، يجب علينا ضمانها". وتابع: "لن نفقد الأمل!".

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان عرض دور الوسيط لإيجاد حل سلمي للنزاع مرات عدة منذ بدء الحرب.

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