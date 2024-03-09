حدث وتاريخ.. 9 مارس 1919 اندلاع ثورة في مصر بقيادة سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني والتي عرفت باسم ثورة 1919 1945 مقاتلات أمريكية تسقط على طوكيو قنابل تزن 2000 طن ما أدى لمقتل نحو 130.000 من المدنيين 1970 أول زيارة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسرعرفات إلى موسكو وكانت بداية الدعم السوفييتي للمنظمة 2003 إنشاء أول قضاء دولي دائم في التاريخ لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية صورة التاريخ: 09 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1919 اندلاع ثورة في مصر بقيادة سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني والتي عرفت باسم ثورة 1919 تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App