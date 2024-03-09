حدث وتاريخ.. 9 مارس

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1919 اندلاع ثورة في مصر بقيادة سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني والتي عرفت باسم ثورة 1919

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