السفارة الأمريكية تحذّر من هجوم وشيك في موسكو

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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حذّرت السفارة الأمريكية رعاياها في روسيا من أن «متطرفين» يخططون لشن هجوم وشيك في موسكو.

وطلبت السفارة الأمريكية لدى روسيا من رعاياها، تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو. ولم تقدم السفارة، التي حثت الأمريكيين مراراً على مغادرة روسيا فوراً، مزيداً من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ.

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها «تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة».

وأصدرت السفارة تحذيرها بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه أحبط هجوماً على معبد يهودي في موسكو خططت لتنفيذه خلية تابعة لتنظيم «داعش».

من جهة أخرى قال الجيش الأوكراني أمس، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 33 من أصل 37 طائرة روسية مسيرة استخدمت في هجوم أثناء ساعات الليل ألحق أضراراً بمنشأة للبنية التحتية في منطقة أوديسا بجنوب البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد بجنوب روسيا، كما أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، غربي البلاد.

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