الزعيم الكوري الشمالي يشرف على مناورات بسلاح المدفعية

المصدر: سيئول - أ.ف.ب

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على مناورات بسلاح المدفعية على نطاق واسع في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التدريبات بالذخيرة الحية التي جرت الخميس «تهدف إلى رفع الجهوزية القتالية والقدرة على شن حرب حقيقية». وأضافت أن وحدات حدودية شاركت في المناورات «ووضعت عاصمة العدو في متناول اليد». وتابعت الوكالة أن هذه التدريبات جرت غداة زيارة كيم جونغ أون لقاعدة تدريب تقع في غرب البلاد «أعرب خلالها عن ارتياحه الكبير» لرؤية الوحدات «جاهزة تماماً للتعبئة بهدف الانخراط في المعارك».

وهددت بيونغ يانغ سيئول وواشنطن الثلاثاء بأنهما ستدفعان «ثمناً باهظاً» لمناوراتهما العسكرية المشتركة المعروفة باسم «درع الحرية».

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أجرى مناورات مدفعية بالذخيرة الحية شملت قاذفات صواريخ وقذائف في مدينة نامفو الساحلية غرب كوريا الشمالية، باتجاه البحر الأصفر وفقاً لبيان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان «جيشنا يراقب عن كثب علامات الاستفزاز الصادرة عن كوريا الشمالية... مع الحفاظ على وضع دفاعي مشترك ثابت وإجراء تدريبات مشتركة».

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