الرئيس الأوكراني يوقع مرسوماً بتسريح عدد من المجندين في الجيش

المصدر: أ ف ب

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس مرسوما يسمح بتسريح مجندين انضموا إلى الجيش قبل بدء الحرب فبراير 2022 وأكملوا خدمتهم، في وقت تواجه كييف صعوبة في التجنيد.

المعنيون بالمرسوم هم المجندون الذين تم تمديد خدمتهم العسكرية التي كان من المفترض أن تنتهي بين 24 فبراير 2022، عندما تم إعلان الأحكام العرفية ردا على الهجوم الروسي، وتاريخ صدور النص.

ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص المعنيين.

وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة أن هذه العملية ستتطلب "أسابيع قليلة من إجراءات الإعداد"، مضيفا أنه سيتم تسريح المجندين "اعتبارا من أبريل".

سينضم الأشخاص المعنيون إلى قوات الاحتياط، ولكن يمكنهم إذا رغبوا البقاء في الجيش.

وقال الرئيس الأوكراني "أعلم أن بعضهم وقع بالفعل على عقد للخدمة في القوات المسلحة"، من دون إعطاء أرقام.

أصبحت مسألة التجنيد لتعويض الجنود المنهكين بعد عامين من الحرب موضوعا سياسيا ومجتمعيا حساسا في الأشهر الأخيرة.

ورغم الحاجة إلى التجديد، يواجه الجيش صعوبة في العثور على متطوعين، خصوصا مع نفاد ذخيرته وتصاعد هجمات القوات الروسية على كافة الجبهات.

في مطلع فبرايرصوّت البرلمان في قراءة أولى على مشروع قانون لتسهيل التجنيد، من شأنه إتاحة استبدال الجنود المنهكين جسديا ونفسيا، لكنه يثير نقاشا حاميا.

وينص مشروع القانون الذي لا يزال قابلا للتعديل، على خفض سنّ التعبئة من 27 إلى 25 عاما وتحديد الخدمة العسكرية بـ36 شهرا في زمن الحرب.

هذا الاحتمال يقلق كثيرين، وتنتشر على الصفحات الأوكرانية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعمال القوة أثناء توقيف مطلوبين للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تشارك معلومات حول مكان قيام عناصر الشرطة بتوزيع أوامر الاستدعاء.

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