حدث وتاريخ.. 08 مارس 1910- الفرنسية ريموند دي لاروش تصبح أول امرأة تحصل على رخصة «طيار». 1911 - بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم في نيويورك. 2004 - وضع دستور جديد ومؤقت للعراق وقعه مجلس الحكم العراقي. 2014 - اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777 والتي أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصاً. صورة التاريخ: 08 مارس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1910- الفرنسية ريموند دي لاروش تصبح أول امرأة تحصل على رخصة «طيار». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App