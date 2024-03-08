روسيا: أوكرانيا استهدفت بيلغورود بـ100 قذيفة

المصدر: موسكو، كييف- وكالات

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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس، أن القوات الأوكرانية هاجمت بلدات المقاطعة بنحو 100 قذيفة، و6 طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى بعض الأضرار المادية، دون وقوع إصابات. وجاء ذلك خلال ساعات بعد شنّ الجيش الروسي ضربات على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا أثناء زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكتب غلادكوف في قناته على تليغرام أمس «في منطقة شيبكينو، استهدفت القوات الأوكرانية بلدة كراسنوي بـ95 قذيفة من قاذفة قنابل يدوية، دون وقوع إصابات، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في أحد المنازل ما أدى لتدميره بشكل كامل». وأضاف الحاكم أن بلدة بوبوفكا، في منطقة كراسنويا ياروغا، تعرضت لثلاث قذائف، ما تسبب بتضرر منشأتين في البنية التحتية، «ويبدأ عمال الطوارئ أعمال الصيانة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع الروسية».

وأشار غلادكوف إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت عدة بلدات في مناطق بيلغورود وبوريسوفكا وغرايفورون، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة في بلدة بيسونوفكا، وثلاث طائرات مسيرة انتحارية في بلدة سولنتسيفكا. وإثر هذا الهجوم تضرر أحد المستودعات في بلدة رازومنوي.

وكان الجيش الروسي شن ضربات على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا أثناء زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال ميتسوتاكيس للصحافيين «في ختام الزيارة سمعنا صفارات الإنذار ودوي انفجارات بالقرب منا. لم يكن لدينا الوقت للوصول إلى ملجأ». أما زيلينسكي فقال إن الجيش الروسي «لا يهتم ما إذا كانت الأهداف عسكرية أم مدنية،وما إذا كانوا ضيوفاً دوليين. هؤلاء الناس لا يهتمون».

وصرّح المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك وكالة فرانس برس «نؤكد الهجوم على البنية التحتية لموانئ مدينة أوديسا. نؤكد مقتل خمسة أشخاص وهناك جرحى أيضاً». في المقابل، أعلنت روسيا أنها استهدفت قاعدة أوكرانية للمسيّرات البحرية في المدينة.

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