الشرطة السويدية تقبض على 4 أشخاص للاشتباه في إعدادهم لجريمة إرهابية

المصدر: أ ف ب

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قال جهاز الأمن السويدي في بيان إن الشرطة ألقت القبض اليوم الخميس على أربعة أشخاص للاشتباه في إعدادهم لجريمة "إرهابية".

وأضاف متحدث باسم الجهاز لرويترز "نرى صلات (بعصابات) جريمة منظمة خطيرة وأيضا صلات دولية نربطها بتنظيم داعش.

وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق موسع في القضية. وقالت النيابة العامة بشكل منفصل إن الاعتقالات جرت في منطقة ستوكهولم.

وقالت وسائل إعلام سويدية في وقت سابق اليوم الخميس إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة بقيادة جهاز الأمن نفذوا عمليات الاعتقال في تيريسو، الضاحية الجنوبية للعاصمة السويدية.

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