روسيا تعلن للمرة الأولى إسقاط قذيفة «هامر» فرنسية موجّهة

المصدر: موسكو، كييف ـ وكالات

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أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، للمرة الأولى، قذيفة موجهة من طراز «هامر» فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فيما قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» أمس الأربعاء: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز (هيمارس) وقذيفة جوية موجهة من طراز (إيه إيه إس هامر) فرنسية الصنع». وأضاف البيان أن «وحدات قوات مجموعة (الغرب) التابعة للقوات الروسية، حسّنت الوضع التكتيكي على طول الجبهة على اتجاه كوبيانسك، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفكا، وسيريبريانكا في دونيتسك، وسفيردلوفسك في لوغانسك».

في الأثناء أوضح حاكم منطقة كورسك الروسية في مقطع مصور نُشر على تطبيق «تلغرام» إن النيران اشتعلت في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وأضاف أن أحداً لم يصب بأذى وأن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع في منطقة جيليزنوغورسكي في كورسك، على مسافة حوالي 90 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

ونشرت قنوات روسية على تطبيق «تلغرام» مقطعاً مصوراً لحريق كبير وأضرار لحقت بمبنى قالت إنه مصفاة لمعالجة الخام في المنطقة التي تشتهر بمناجم الحديد. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق على الفور من صحة المقطع.

وقالت السلطات في منطقتي بيلغورود وفورونيج الروسيتين اللتين تتعرضان أيضاً للهجمات بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا، إن طائرات مسيرة تم إسقاطها هناك، كانت تحاول مهاجمة قاعدة جوية عسكرية ومستودع نفط.

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