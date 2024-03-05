بلينكن: واشنطن تطلب من حماس القبول "بوقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، حماس إلى القبول "بوقف إطلاق نار فوري" مع إسرائيل، فيما تجري الحركة الفلسطينية مباحثات مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة.

وأكد بلينكن خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن: "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وبعد ذلك وضع الشروط الآيلة إلى حل دائم".

وأضاف: "على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".

وتعهد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وهو وسيط رئيسي للتوصل إلى اتفاق، بالمثابرة لضمان حصول اتفاق.

وأكد "رغم المحاولات لتقويض جهود إحلال السلام نريد إحلال السلام، نريد أن تتوقف المعاناة الإنسانية، نريد أن نرى الرهائن يعودون إلى عائلاتهم".

كذلك، دعا بلينكن إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، حيث حذرت منظمات دولية من خطر متنام بحصول مجاعة وحيث لجأت الولايات المتحدة إلى إلقاء مساعدات من الجو.

وأوضح بلينكن: "يجب أن تزيد إسرائيل كل السبل المتاحة وكل الوسائل لإيصال مساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وحث إسرائيل إلى فتح مزيد من المعابر مع غزة والتحقق من أن المساعدة تصل إلى المحتاجين.

وقال بلينكن: "سنواصل الضغط من أجل ذلك يومياً، لأن الوضع على ما هو الآن غير مقبول بكل بساطة".

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