أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود

المصدر: أ ف ب

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أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها "دمّرت" سفينة دورية بحرية روسية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلغرام إنه "في أعقاب هجوم بمسيّرات بحرية (...) تعرضت السفينة الروسية سيرغي كوتوف لأضرار" في أجزاء عدة منها.

وأوضح المتحدث باسم الاستخبارات أندري يوسوف إن السفينة كانت قد أصيبت في هجوم سابق لكنها "دمّرت بشكل مؤكد هذه المرة" في هجوم ليل الإثنين الثلاثاء.

وأضاف "فيما يتعلق بالطاقم، الوضع هو في طور الايضاح. ثمة قتلى وجرحى. لكن من المحتمل أن جزءا من أفراد الطاقم تمكنوا" من مغادرة السفينة.

ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية بعد على هجوم محتمل في البحر الأسود.

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