نيكي هايلي تفوز بانتخابات الجمهوريين في واشنطن

المصدر: واشنطن - وكالات

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فازت حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة نيكي هايلي، مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، بأول منافسة لها على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في العاصمة واشنطن، ما يجعلها أول امرأة تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن المرشحة الرئاسية نيكي هايلي فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب ويعد فوزاً رمزياً للسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة. وحصلت هايلي، المنافس الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب.

وذكرت الحملة أن هايلي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

ولا تزال تواجه احتمالات شبه مستحيلة في سعيها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل الرئيس جو بايدن في نوفمبر المقبل.

وفي حين أن فوز هيلي في واشنطن العاصمة لا يؤثر على مسار السباق الذي هيمن عليه ترامب، إلا أنه يمثل دفعة مرحباً بها للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة قبل منافسات «الثلاثاء الكبير» المقررة هذا الأسبوع.

ويشهد «الثلاثاء الكبير» انتخابات تمهيدية في أكثر من 10 ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس (الديمقراطي) جو بايدن.

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