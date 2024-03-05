كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن تدريبات عسكرية سنوية

المصدر: سيئول - وكالات

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بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية، الاثنين، بمشاركة ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي.

وقال مسؤولون إن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدآ تدريباتهما الربيعية أمس الاثنين، بمشاركة ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه الحليفان إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية بشكل أفضل. وقالت وزارة الدفاع في سيئول أمس، إن القوات الجوية للبلدين الحليفين بدأت أيضاً مناوراتها السنوية على مستوى الكتيبة لمدة خمسة أيام.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن درع الحرية سيشمل ضعف عدد القوات من الجانبين مقارنة بالعام الماضي في 48 جولة من التدريب الميداني المشترك، بما في ذلك الهجوم الجوي والغارات الجوية. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل لي سونغ جون، إن التدريبات تهدف في المقام الأول إلى تحييد التهديدات النووية لكوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال «تحديد وضرب» صواريخ كروز، التي أشارت بيونغ يانغ إلى أنها يمكن أن تحمل رؤوساً حربية نووية. وأضاف أنه سيتم دمج تصور لهجوم نووي في التدريبات الصيفية.

وقالت القوات الأمريكية في كوريا إنه من المرجح أن يتم نشر مثل هذه الأصول بما يتماشى مع الممارسات السابقة لكنها رفضت الخوض في التفاصيل مستشهدة بالبروتوكول الأمني. وردت كوريا الشمالية بغضب على التدريبات التي أجراها البلدان الحليفان ووصفتها بأنها تدريبات على حرب نووية.

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