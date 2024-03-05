كييف تعلن مسؤوليتها عن تفجير جسر للسكك الحديد في روسيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أمس الاثنين، أنها دمرت جسراً للسكك الحديد في منطقة سامارا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 750 كيلو متراً من الحدود الأوكرانية، مؤكدة أن هذا العمل أبطأ نقل المعدات العسكرية.وفي وقت سابق أوضحت شركة السكك الحديد المحلية الروسية في بيان أن الحادث «لم يوقع إصابات» ونجم عن «تدخل أشخاص غير مرخص لهم»، وهي عبارة تستخدمها السلطات الروسية عند التحدث عن هذا النوع من الحوادث.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كل من دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن «أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 مسيرة أوكرانية، خلال 24 ساعة في مناطق أورلينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوجوركا، سامويلوفكا في مقاطعة زابوريجيا، وجلادكوفكا وكرينكي في مقاطعة خيرسون»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقطتي تحكم للطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.

وفي اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من مجموعة «الغرب» الروسية بتحسين الموقع التكتيكي، وألحقت هزيمة نارية بالقوى البشرية والمعدات من ألوية المشاة الآلية «43» و«66» و«57» التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع «115»، في مناطق ماكيفكا في جمهورية لوجانسك، ونارودنايا وإيفانوفكا وتشوجونوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

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